29 сервисов виртуальных номеров для приема СМС

Для чего нужны сервисы виртуальных номеров

Сервисы виртуальных номеров позволяют осуществлять прием СМС сообщений на свои номера, что очень полезно в случаях, когда:

вы не хотите светить свой номер телефона

где-то проходит акция, для участия в которой необходим номер телефона, а вы данной акцией хотите воспользоваться более одного раза

для регистрации аккаунтов, где используется опять же номер телефона

и т.п, вариантов много, но суть одна – необходимость использования нового номера телефона

Как пользоваться виртуальным номером

Во-первых, виртуальный номер еще нужно получить. Разница между обычным номером телефона и виртуальным в том, что в первом случае сообщения приходят вам на телефон, а во втором СМС вы увидите в веб-интерфейсе конкретного используемого вами сервиса.

Собственно, если это бесплатный сервис, то там будет просто список номеров, выбираете любой понравившийся номер и копируете его. Вставляете его уже на том сайте, где это требуется.

Если сервис платный, то там еще нужно выбрать категорию, под которую будет использоваться номер, дабы вам подобрали уникальный, не использованный ранее. От этого еще и будет зависеть стоимость номера. Например, номера под Вконтакте стоят 25 рублей, а под Авито – 3 рубля. Номера под другие категории – 3 рубля.

Список бесплатных виртуальных номеров

На каждом из сервисов доступно разное количество бесплатных номеров, где и сколько указывать не имеет смысла, поскольку такой информации свойственно довольно часто меняться. Проблема всех этих сервисов в том, что на всех популярных сайтах уже они давно использованы, это нужно учитывать. Однако, где-то номера обновляются часто, а где-то совсем редко, тут уж нужно проверять каждый сервис на предмет возможности использования номера в нужной для вас задачи.

Требуется еще и регистрация для дальнейшего использования:

getfreesmsnumber.com – только забугор номера textplus.com – выдается постоянный номер US, имеется выбор по штатам pinger.com – так же US номера с выбором по штатам textnow.com – самый продвинутый из всех 4, выдается постоянный номер US с возможностью отправки сообщений и приема вызовов (США, Канада)

Список платных виртуальных номеров

Для своих задач я всегда использую именно платные виртуальные номера, это куда удобнее и быстрее, чем сидеть и перебирать бесплатные номера на предмет доступности. В основном цена номера будет зависеть от необходимой категории использования, но есть и такие, где оплата идет исключительно за аренду номера.

vak-sms.com – возможность повторного приема СМС, очень низкие цены на многие сервисы onlinesim.ru – огромное количество доступных номеров, демократичные цены, возможность аренды номера, имеется возможность повторного приема СМС grizzlysms.com – смс-активация от 1,8 рублей. Возможность регистрации во всех сервисах, без исключений. Низкие цены, доступны номера из 200+ стран мира, множество способов оплаты, удобный интерфейс virtualnum.ru – большое количество номеров, низкие цены, возможность отменить операцию с возвратом средств sms-activate.ru – 70+ стран, имеется API, возможность повторного приема СМС, аренда номера 365sms.ru – 100+ стран для активаций, огромное количество номеров по низким ценам, ежедневные раздачи ваучеров в Telegram (есть шанс протестировать сервис БЕСПЛАТНО), бесплатный софт эксклюзивно для пользователей сервиса smska.net – имеется API, возможность повторного приема СМС simsms.org – возможность аренды номера getsms.online/ru – имеется API, возможность аренды номера, повторного приема СМС 5sim.net – большое количество номеров, не только РФ, но и забугор, возможность аренды номера, повторного приема СМС sms-acktiwator.ru – мало номеров, возможность аренды номера sms-reg.com – имеется API, возможность аренды номера, повторного приема СМС smshub.org/main – низкие цены, возможность повторного приема СМС simonline.su/ru – имеются украинские номера, возможность аренды номера, возможность отправки СМС

Не советую использовать виртуальные номера на основных аккаунтах в важных для вас сервисах, поскольку недобросовестные владельцы могут пустить номер по второму и более кругу, что может привести к восстановлению аккаунта по привязанному к нему номеру, откуда следует полная потеря контроля за аккаунтом. Будьте осторожны, пользуйтесь с умом!